Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Zduńskiej Woli w poniedziałek

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem w Zduńskiej Woli

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.

Dla Zduńskiej Woli i powiatu wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Obowiązuje od godz. 14 w poniedziałek, 20 lutego do godz. 7 we wtorek, 21 lutego.

Prognoza pogody w Zduńskiej Woli

IMGW prognozuje w poniedziałek na północy oraz południowym wschodzie kraju silny wiatr w porywach do 80 km/h, we wtorek silny wiatr już tylko na Pomorzu w porywach do 70 km/h.

Silny wiatr może powodować uszkodzenia linii napowietrznych, trakcji kolejowych,

zniszczenia w drzewostanie, uszkodzenia budynków i infrastruktury naziemnej.

W poniedziałek zachmurzenie duże i całkowite, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południowym wschodzie kraju. Na północnym wschodzie przelotne opady śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od -2°C do 0°C, miejscami w dolinach karpackich ok. -6°C. Temperatura maksymalna od 2°C, 3°C na wschodzie i w rejonach podgórskich do 5°C, 7°C w centrum i 8°C, 9°C na zachodzie kraju.

Wiatr umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem od 70 km/h do 80 km/h, z kierunków zachodnich.