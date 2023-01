Parking przy ul. Głównej i kolejne plany. Co nowego nad Kępiną w Zduńskiej Woli?

Co nowego nad Kępiną w Zduńskiej Woli?

Kończy się budowa nowego parkingu przy ulicy Głównej. Do dyspozycji mieszkańców odwiedzających zbiornik Kępina oddanych zostanie ponad pięćdziesiąt nowych miejsc postojowych, jak zapowiada Urząd Miasta Zduńska Wola.

Od strony ul. Głównej, przed Lasem Paprockim będzie mogło zaparkować 60 samochodów, cztery miejsca postojowe będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstał też nowy chodnik, który prowadzi prosto do zbiornika i łączy się z istniejącą ścieżką wokół niego. Na nowym parkingu zainstalowano energooszczędne oświetlenie uliczne. Inwestycję realizuje pabianicka firma SAW-BUD Andrzej Wróbel.

– Zadbaliśmy o to, aby parking został oświetlony. Wytyczyliśmy na nim także cztery miejsca dla osób z niepełnosprawności oraz dwa dla busów czy kamperów – wyjaśnia wiceprezydent Zduńskiej Woli Paweł Szewczyk.

To nie koniec nowości, jakie w tym roku czekają mieszkańców korzystających z wypoczynku nad zbiornikiem. Pomost dla rowerków wodnych i kajaków, remont zaniedbanego parkingu i przebudowa pętli autobusowej przy ul. Paprockiej to kolejne planowane prace wokół Kępiny w Zduńskiej Woli.