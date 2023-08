Pielgrzymka Zduńskowolska wróciła z Jasnej Góry ZDJĘCIA

Ulewny deszcz towarzyszył pielgrzymom wracającym do Zduńskiej Woli z Jasnej Góry. Mimo ulewy wracali z uśmiechem i pieśnią na ustach. Deszcz nie zniechęcił też zduńskowolan, którzy czekali na powracających z dalekiej drogi. Pielgrzymów powitano kwiatami.

To było jak zwykle ogromne duchowe przeżycie. Pogoda nas nie rozpieszczała bo mieliśmy po drodze upały, zimno, deszcz... Ale warto było iść. I przemoknąć na koniec do suchej nitki - stwierdził z uśmiechem jeden z pielgrzymów.

To była już 33. Pielgrzymka Zduńskowolska. Pątnicy, a było ich ponad 130, pokonali pieszo blisko 250 km: do Częstochowy i z powrotem. Do Zduńskiej Woli doszli we wtorek, 29 sierpnia przed godz. 19. Witali ich zduńskowolanie. Kwiatami.

Po powrocie pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

33. Pielgrzymce Zduńskowolskiej przyświecało hasło " Wierzę w Kościół Chrystusowy".

TUTAJ MOŻNA ZOBACZYĆ, JAK PIELGRZYMI WYRUSZALI