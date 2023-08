Piknik powiatowy w Zduńskiej Woli już 15 sierpnia. Gwiazdą będzie zespół Poparzeni Kawą Trzy ZDJĘCIA

Piknik powiatowy

Piknik rozpocznie się o godzinie 15 na terenie Powiatowego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Dolnej. Organizatorzy postarali się o różnorodne atrakcje, zwłaszcza dla najmłodszych uczestników. Dzieci będą miały okazję bawić się przy animacjach oraz obejrzeć spektakl „Patrol zdrowy do działania gotowy”. To doskonała okazja, aby wprowadzić najmłodszych w świat zdrowego stylu życia i zachęcić do aktywności.

Jedną z atrakcji będzie tor do skimboardingu przeznaczony do wykonywania pokazowych i szybkich ślizgów na tafli wody przy pomocy przystosowanej do tego deski ślizgowej.