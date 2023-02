Policjanci ze Zduńskiej Woli zatrzymali 29-latka, który włamywał się do altanek w Krsznicach OPRAC.: Agnieszka Olejniczak

Policjanci zatrzymali 29-latka, który włamywał się do altan na terenie ogródków działkowych w Zduńskiej Woli Krsznicach. Ukradł butle z gazem, elektronikę, kosiarkę, a także balon do wina. Za takie przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.