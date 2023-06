Prezydent Zduńskiej Woli przekazał przedszkolakom klucze do miasta. Tak zaczęły się Dni Zduńskiej Woli 2023 ZDJĘCIA

Przekazanie dzieciom kluczy do bram Zduńskiej Woli na inaugurację Dni Zduńskiej Woli to już wieloletnia tradycja miasta, choć bywały lata, gdy symboliczne klucze odbierali studenci lub uczniowie. Tym razem, w poniedziałek, 12 czerwca symboliczny klucz do bram miasta przekazał parze przedszkolaków prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.

W uroczystości zorganizowanej w Parku Miejskim uczestniczyły dzieciaki z Publicznego Przedszkola nr 2, Publicznego Przedszkola nr 4 i Publicznego Przedszkola nr 5. Maluchy pokazały, że są uzdolnione artystycznie: były pokazy taneczne, wokalne i recytatorski.

Na zakończenie dzieci bawiły się pod okiem animatorek ze studia Art-akcja.. Były różnorodne zabawy ruchowe. Przedszkolaki chętnie i z radością włączały się do zabaw m.in. z piłką i szarfami.