Program in vitro w Zduńskiej Woli. Miejski dzień otwarty już w najbliższy piątek ZDJĘCIA, PLAKAT

Kto może skorzystać z miejskiego programu?

Z miejskiego programu in vitro w Zduńskiej Woli mogą skorzystać kobiety i mężczyźni w przedziale wiekowym 20-40 lat (według rocznika urodzenia), warunkowo kobiety do 42. roku życia po spełnieniu warunków medycznych określonych w programie. Ponadto powinny to być osoby pozostające w związku małżeńskim lub partnerskim (zgodnie z definicją dawstwa partnerskiego określoną w art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności). W dniu kwalifikacji do programu powinny mieszkać w Zduńskiej Woli oraz rozliczać się z podatków w Urzędzie Skarbowym w Zduńskiej Woli na rzecz miasta Zduńska Wola, w okresie co najmniej 3 pełnych miesięcy poprzedzających dzień kwalifikacji do programu. Nie mogą zgłosić się do miejskiego programu pary, które uczestniczą już w innym programie o podobnym charakterze, finansowanym ze środków publicznych.

Jakie dofinansowanie do in vitro?

O kwalifikacji do programu in vitro będzie decydować kolejność zgłoszeń. Miasto dofinansuje procedurę medyczną leczenia niepłodności. Przewidziano, że w 2023 roku przeznaczona zostanie na to kwota 25 tys. zł i taka sama kwota wydana zostanie w roku 2024.

Obecnie koszt jednej całej procedury zapłodnienia pozaustrojowego wynosi średnio od 8 do 12 tys. zł. Uczestnikom programu przysługuje możliwość dofinansowania do jednej próby zabiegu zapłodnienia pozaustrojowego w wysokości do 5 tys. zł, nie więcej jednak niż 80 proc. kosztów całej procedury biotechnologicznej. Jeżeli procedura zapłodnienia pozaustrojowego z powodów medycznych zakończy się na wcześniejszym etapie, to dofinansowanie obejmuje jedynie działania przeprowadzone do tego etapu. Koszt ewentualnych kolejnych prób zapłodnienia pozaustrojowego ponoszony jest już w całości przez pacjentów.