Przedszkole w Zduńskiej Woli Karsznicach ma 89 lat. Dzieci, nauczyciele STARE ZDJĘCIA

Przedszkole w Karsznicach ma 89 lat

Trudno jest to policzyć, ale szacunkowo można ocenić, że do przedszkola na osiedlu Karsznice w Zduńskiej Woli przez blisko 90 lat chodziło około 7,5 tys. dzieci. Jego historia zaczęła się 22 października 1933 roku. Powstało z inicjatywy stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa”. Mieściło się na pierwszym piętrze w bloku nr 6 (obecnie Kałużewskiego 3). Do dyspozycji dzieci i personelu było 5 izb. Do wybuchu wojny uczęszczało do niego 30 – 40 maluszków. W 1939 roku została zawieszona jego działalność, bo pomieszczenia na ten sam cel zajęli Niemcy. Placówka znów została otwarta w lipcu 1945. Zapisanych zostało 60 dzieci, którymi zajmowało się dwoje opiekunów. W roku 1949 przedszkole zostało przeniesione do drewnianych baraków przy ulicy Wojska Polskiego 2. Liczba dzieci wynosiła wówczas 150. Dwa lata później placówkę przejęła Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Łodzi. Później przechodziła pod zarząd innych instytucji. Funkcjonowała pod nazwą Przedszkole PKP nr 18. Nowy budynek przedszkola, w którym mieści się do dziś został oddany do użytku 3 grudnia 1967 roku.