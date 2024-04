Publiczne defibrylatory w Zduńskiej Woli dzięki Budżetowi Obywatelskiemu ZDJĘCIA

„Silne serce Twojego miasta – Defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki” to projekt, który został przez mieszkańców wybrany do realizacji w głosowaniu na Budżet Obywatelski Miasta Zduńska Wola na rok 2024. Defibrylatory zostały zamontowane na budynkach publicznych w Zduńskiej Woli. Wybrany został w ramach puli na inwestycje lokalne, a koszt to ponad 40 tys. zł.

Spełniły się nasze marzenia, dzięki Waszym głosom udało się! Zrealizowaliśmy razem ze Straż Miejska w Zduńskiej Woli montaż 4 defibrylatorów ogólnodostępnych na terenie Miasta Zduńska Wola oraz 1 dla naszego OSP - informują druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli

Zduńskowolska OSP informuje, że projekt „Silne serce Twojego miasta – Defibrylatory AED na wyciągnięcie ręki” napisali i złożyli druhowie Wojciech Karolczak i Kamil Matusiak.

Cztery defibrylatory są ogólnodostępne dla mieszkańców Zduńskiej Woli.

Umieszczone zostały na budynkach::