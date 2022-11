Pumptrack w Zduńskiej Woli. Tor ma być gotowy jeszcze w listopadzie

Pumptrack w Zduńskiej Woli to zadanie z Budżetu Obywatelskiego, jakie zostało wybrane do realizacji w głosowaniu mieszkańców na 2022 rok. Projekt w głosowaniu zdobył 449 głosów mieszkańców i zajął pierwsze miejsce.

Pumptrack w Zduńskiej Woli wybuduje firma Velo Projekt z Warszawy. Kwota, jaka zostanie wydana na inwestycję rekreacyjną to 600 tys. 344 zł. Przetarg odbył się w formule zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z umową na realizację inwestycji ma czas do końca listopada br.

Zadanie to "Pumptrack – rowerowy zawrót głowy w sercu Zduńskiej Woli." Pierwotnie miała to być inwestycja w budowę toru o długości około120 m. W trakcie przygotowywania programu funkcjonalno - użytkowego skorzystano z doświadczeń innych miast, w tym Sieradza i postanowiono wydłużyć tor rowerowy dwukrotnie, do 240 m. Jest to minimalna długość toru dająca oczekiwane efekty użytkownikom, jak zapewnia magistrat.