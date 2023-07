Skrzyżowanie w centrum Zduńskiej Woli będzie zamknięte dłużej niż zakładano ZDJĘCIA

Jeszcze do 20 lipca będzie nieprzejezdne skrzyżowanie ulic Kościelnej i Złotnickiego w Zduńskiej Woli i potrwają utrudnienia w ruchu na tych ulicach. Zostały wyznaczone objazdy ulicami Łaską, Piwną i Dolną. Aby dojechać do ul. Kościelnej najlepiej wjechać z Łaskiej do Sieradzkiej i skręcić w ul. Komisji Edukacji Narodowej a następie w ul. Mickiewicza.

mat. Powiatowego Zarządu Dróg w Zduńskiej Woli