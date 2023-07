Skwer im. Pawła Królikowskiego w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce

Zarząd Główny Towarzystwa Urbanistów Polskich nominował skwer im. Pawła Królikowskiego do nagrody w XVII edycji konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce w 2023 roku. To nominacja do drugiego etapu konkursu, do której zakwalifikowały się 44 przestrzenie publiczne z całej Polski. Nominowana przestrzeń zostanie poddana analizie i ocenie. Posiedzenie Kapituły Konkursu planowane jest do końca września 2023 roku.

W drugim etapie konkursu urbanistów znalazł się skwer położony przy Pasażu Powstańców Śląskich, który łączy ul. Łaską z ul. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli. Przestrzeń, z której korzystają zduńskowolanie powstała w ramach projektu „60+ smart city – innowacje jako efekt współpracy międzypokoleniowej”, dofinansowanego z Fundusz Spójności – Program Pomoc Techniczna 2014-2020. Inwestycja zakończona w 2022 roku kosztowała 886.609,48 zł, z czego dotacja wyniosła 200.000 zł.

Skwer to zielony trakt, gdzie pośród roślin rozstawiono wygodne, drewniane leżaki i ławki z solarnymi ładowarkami do smartfonów. Teren optycznie domyka drewniany podest, który pełni funkcję amfiteatru i miejsca spotkań z przyjaciółmi. Jest też fontanna. Układ przestrzeni zaplanowany został tak, by sprzyjał kontaktom wypoczywających tu mieszkańców. Pomyślany został jako przestrzeń integrująca mieszkańców. Można tu przysiąść ze znajomymi czy zorganizować kameralne wydarzenie na deskach amfiteatru.