Spływ kajakowy Widawką i Wartą w gminie Zapolice ZDJĘCIA

Spływ kajakowy Widawką i Wartą w gminie Zapolice

Był to już 56. spływ przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Zapolicach. Tym razem wzięły w nim udział 32 osoby płynące w 16 kajakach. Do pokonania mieli 11 kilometrów Widawką i Wartą. Zajęło im to 160 minut.