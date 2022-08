Straż Pożarna Miasta Nowy Jork oddaje hołd strażakowi ze Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Straż Pożarna Miasta Nowy Jork oddaje hołd strażakowi ze Zduńskiej Woli Lejbuszowi Monicowi

Proklamacja ogłoszona przez Departament Straży Pożarnej Miasta Nowy Jork jest dowodem czci pamięci bohaterskiego strażaka ze Zduńskiej Woli. Lejbusz Monic był wśród około 10 tysięcy Żydów w getcie w Zduńskiej Woli, których niemieccy naziści siłą zapędzili na cmentarz żydowski. Te wydarzenia miały miejsce 24 sierpnia 1942 roku. Monic znalazł się grupie ok. 1,2 tys. osób uznanych zdolnych do pracy, których należało utrzymać przy życiu. Dzieci, osoby starsze i chore nie miały takiej szansy.

Lejbusz Monic podczas akcji Niemców wyszedł z szeregu i zażądał, by pozwolono mu ugasić pragnienie dzieci, które od dwóch dni przebywały w palących promieniach Słońca. Kiedy skończył podawać im wodę Niemcy nakazali mu powrót na miejsce. Odmówił. Oznajmił, że dzieci nie zostawi i idzie z nimi. Doskonale wiedział, co to znaczy. Towarzyszył małym zduńskowolanom w ciężarówkach wiozącym je na śmierć w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem. Wraz z wieloma mieszkańcami Zduńskiej Woli został zgładzony w 1942 roku.