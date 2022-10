Święto Miasta 2022 w Zduńskiej Woli. Znacie dom urodzin św. Maksymiliana? ZDJĘCIA

Święto Miasta 2022 w Zduńskiej Woli

Znacie dom urodzin św. Maksymiliana?

Znakomitą okazją do poznania Maksymiliana Marii Kolbego jest odwiedzenie domu urodzin świętego. Znajduje się pod numerem 9 przy ulicy, której jest patronem. To wyjątkowe miejsce. Znajdują się tu pamiątki przypominające życie, dokonania, pasje zduńskowolanina. Ogromne wrażenie robią pomieszczenia na piętrze budynku. Przenieść się można w czasie, w którym żyła rodzina duchownego. Można wejść do pokoju, w gdzie urodził się przyszły święty. Zachowane są meble, nawet kołyska. Jest kuchnia, a w niej piec, na którym przygotowywane były posiłki. Takich perełek jest wiele.