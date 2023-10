Święto Miasta Zduńska Wola już jutro. W planie msza i historyczna podróż ZDJĘCIA

10 października odbywać się będą obchody Święta Miasta Zduńska Wola. Święto to zostało ustanowione na 10 października w 1998 roku. Upamiętniać ma rocznicę kanonizacji urodzonego i ochrzczonego w Zduńskiej Woli św. Maksymiliana Marii Kolbego, który został wyniesiony na ołtarze 10 października 1982 roku przez papieża św. Jana Pawła II jako męczennik kościoła katolickiego.

Święto Miasta - uroczystości:

Uroczystości rozpocznie o godz. 10.30 złożenie kwiatów przed pomnikiem św. Maksymiliana Marii Kolbego na placu przed Bazyliką Mniejszą pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przy ul Kościelnej w Zduńskiej Woli. O godz. 11 w Bazylice Mniejszej rozpocznie się uroczysta msza w intencji Zduńskiej Woli. Specjalnymi gośćmi uroczystości będą przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Maksymilianowych, które łączy we współpracy gminy związane z ważnymi etapami życia świętego.

„Weberlandia Stefana Złotnickiego”

W ramach obchodów Święta Miasta zaplanowano wykład dyrektora Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola Tomasza Polkowskiego pod tytułem „Weberlandia Stefana Złotnickiego”.

Wykład przybliży mieszkańcom historię rodu Złotnickich oraz opowie, jak doszło do przekazania dóbr w ich ręce. Zduńskowolanie dowiedzą się ponadto, od jakich Zdunów pochodzi nazwa miasta, jakiego herbu byli Złotniccy, czym było miasteczko Czekay oraz co doprowadziło do masowego napływu tkaczy.

Niezwykle istotnym aspektem wykładu będzie analiza stosunków społeczno-gospodarczych w wielonarodowościowym mieście. Mieszkańcy przyjrzą się rozkładowi grup narodowościowych oraz dowiedzą się, jak różnorodność kulturowa wpłynęła na rozwój miasta.

Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola zaprasza 10 października o godzinie 18:00. Wykład odbędzie się w budynku muzeum przy ulicy Stefana Złotnickiego 7. Wstęp darmowy.