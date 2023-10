Święto Pieczonego Ziemniaka i Dyniowe Cudaki w Holendrach pod Zduńską Wolą ZDJĘCIA

Święto Pieczonego Ziemniaka i Dyniowe Cudaki to imprezy, które już wpisały się w krajobraz imprez organizowanych przez mieszkańców sołectwa Holendry w gminie Zapolice. Jak zawsze była to okazja do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców sołectwa.

Imprezę Społeczność Holendry zorganizowała wczoraj, 7 października. Choć pogoda nie była najlepsza, bawiono się świetnie. Podczas imprezy nie zabrakło gier i zabaw dla dzieci oraz pikniku z pieczonymi ziemniakami i smacznymi potrawami. Dla młodszych i starszych były gry i zabawy ruchowe w budynku po szkole i pod jego dachem.

Święto Pieczonego Ziemniaka połączone było z "Dyniowymi Cudakami”, które pokazały, że mieszkańcom nie brakuje pomysłów i artystycznego talentu. Różnorodne prace wykonane z dyni były oryginalne, niektóre zabawne i ciekawe.