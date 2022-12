To nie żart. Rząd nie dostarczył węgla do Zduńskiej Woli

Obiecanki, cacanki, głupiemu radość. Mieszkańcy Zduńskiej Woli z nadzieją podchodzili do rządowych obietnic dotyczących możliwości zaopatrzenia się w węgiel. Zgodnie z wytycznymi, zduńskowolanie musieli składać wnioski o węgiel do Urzędu Miasta. Tam zbierano informacje i sumowano. Wyszło, że potrzebnych jest blisko 2 tys. ton dla mieszkańców Zduńskiej Woli. To się nie wzięło znikąd. To suma wynikająca z 1 344 wniosków złożonych przez zduńskowolan.