Wiceministra Edukacji Katarzyna Lubnauer w Zduńskiej Woli na lekcji programowania ZDJĘCIA, FILM

Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer przyjechała do Zduńskiej Woli dzisiaj, w środę 5 czerwca. Celem jej wizyty było sprawdzenie, jak w praktyce działa nowatorski program nauki informatyki „Programowanie – Nasz Drugi Język”,

prowadzony w szkołach podstawowych w Zduńskiej Woli

Katarzyna Lubnauer odwiedziła Szkołę Podstawową nr 7 im. Władysława Broniewskiego i przyjrzała się nauce programowania w klasie IV B. Lekcję prowadziła nauczycielka informatyki Anna Mieleszkiewicz. Uczniowie pilotażowe lekcje odbywają w ramach przedmiotu informatyka. To obecnie jedna godzina nauczania tygodniowo. Czwartoklasiści na lekcji rozwiązywali między innymi zadania logiczne i układali linijki kodu, by uzyskać prawidłowy wynik, prezentowali jak przedstawić go za pomocą kodu binarnego.

Widać, że dzieci radzą sobie. Potrafią dość szybko opanowywać poszczególne umiejętności. Dzięki tym innowacjom Zduńska Wola za kilka lat będzie w stanie ocenić na ile to uczenie logicznego myślenia, pozwoli uczniom szkół w Zduńskiej Woli lepiej radzić sobie na przykład na egzaminach ósmoklasisty. Myślę, że ten efekt będziemy widzieć za parę lat i ja na niego czekam. Będziemy się uważnie w ministerstwie przyglądać jakie są efekty - mówiła m.in.wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.

Katarzyna Lubnauer poinformowała ponadto, że ministerstwo edukacji przygląda się innowacjom, by z nich czerpać przy tworzeniu nowej podstawy programowej, jaka obowiązywać ma od roku 2026. Dlatego odwiedzane są różne miejsca, gdzie w szkołach wykorzystywane są nowe pomysły. Zastrzega, że jeśli miałaby zostać wprowadzona zmiana w nauczaniu, to musi dotyczyć całej Polski.

rezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora nie ukrywa, że liczy na wsparcie ministerstwa w kontynuacji pilotażu i rozszerzenia nauki programowania na klasy siódme. Obecnie nauka odbywa się w klasach 4-6.