Wspaniałe podróże Ewy i Tadeusza Zawadowskich ze Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Wspaniałe podróże Ewy i Tadeusza Zawadowskich ze Zduńskiej Woli

Tadeusza Zawadowskiego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Doskonale znają go nie tylko miłośnicy literatury. Nie wiedzą o nim wszystkiego. Ten poeta ze Zduńskiej Woli jest ogromnym miłośnikiem podróży. Świat poznaje z małżonką Ewą. We wrześniu wybrali się do Słowenii i Chorwacji.