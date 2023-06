Zabytkowe wagony i parowozy jeszcze przez pięć lat będą w skansenie w Karsznicach

Aktualnie Skansen Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach liczy 30 eksponatów. Część z nich (kilkanaście eksponatów) należy do do Stacji Muzeum w Warszawie (dawnego Muzeum Kolejnictwa w Warszawie).

Na szczęście zabytkowe parowozy i wagony będą jeszcze przez 5 lat w Karsznicach. Wszystko dzięki przedłużonej umowie użyczenia, która obowiązywać będzie do 30 czerwca 2028 roku. Zduńskowolskie muzeum zobowiązuje się między innymi do konsultacji ze Stacją Muzeum napraw okresowych, czy konserwatorskich i innych prac niezbędnych do zachowania muzealiów w należytym stanie.