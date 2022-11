Zakończyła się budowa pumptracku w Zduńskiej Woli. Oto nowy tor Agnieszka Olejniczak

Pumptrack w Zduńskiej Woli to zadanie z Budżetu Obywatelskiego, jakie zostało wybrane do realizacji w głosowaniu mieszkańców. Kwota, jaką wydano na inwestycję rekreacyjną to ponad 600 tys. zł.