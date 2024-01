Zduńska Wola uczci 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego ZDJĘCIA

Powstanie styczniowe 1863 r

Powstanie Styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 r. ogłoszono manifest oraz dekrety Rządu Narodowego wzywający do walki z Rosją o niepodległą, demokratyczną Polskę w granicach przedrozbiorowych, czyli sprzed 1772 roku. Powstanie objęło głownie Królestwo Polskie po 1815 roku wcielone zostało do Rosji po wojnach napoleońskich. Pozostałe ziemie polskie znajdowały się pod zaborami pruskim i austriackim.

W styczniu 1863 powstanie obejmowało Królestwo Polskie, w lutym rozszerzyło się na Litwę, w kwietniu i maju sięgnęło guberni kijowskiej i wołyńskiej. Z Galicji (zabór austriacki) i zaboru pruskiego napływali ochotnicy, broń i zaopatrzenie. Powstanie upadło wiosną 1864 roku. Ostatecznie upadło jesienią, po straceniu dyktatora powstania Romualda Traugutta.

Powstanie styczniowe w powiecie zduńskowolskim

Powstanie styczniowe zawitało do Zduńskiej Woli wraz z osobą ks. Wawrzyńca Centa z Piotrkowa, który dowodzić miał powstańcami ze Zduńskiej Woli. Nocą z 29 na 30 stycznia 1863 roku opanowali oni miasto, rozbroili policję i z arsenału znajdującego się u Wilhelma Reicha zabrali około 50 szt. broni palnej należącej do niemieckiego stowarzyszenia strzeleckiego. Oddział szybko opuścił miasto kierując się do Gajewnik a potem w kierunku lasów Szadkowskich. Oddział opuszczając miast liczył około 40 ludzi w większości „fabrykantów” z Pabianic i Zduńskiej Woli. W pierwszych dniach lutego stał się częścią większego oddziału pod dowództwem Oksińskiego. W pobliżu Zduńskiej Woli operował także większy oddział gen. Edmunda Taczanowskiego. Z czasem pojawiały się partie powstańcze Rybińskiego, Tatara, Korotyńskiego. W każdym z nich znajdowali się mieszkańcy naszego miasta. WIĘCEJ TUTAJ