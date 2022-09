Zduńska Wola Zawodowe awanse nauczycieli w szkołach podstawowych i przedszkolu

Prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora wręczył awanse i przyjął ślubowanie od sześciu nauczycieli zduńskowolskich szkół podstawowych i przedszkoli. Pedagodzy otrzymali awanse na stopień nauczyciela mianowanego.

Szanowni nauczyciele, dziękuje wam za podnoszenie kwalifikacji zawodowych i codzienną pracę z młodymi zduńskowolanami. To państwo przekazują uczniom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata. Jest to wielka odpowiedzialność i zadanie, któremu nauczyciele stawiają czoła każdego dnia – zwrócił się do nauczycieli prezydent Zduńskiej Woli.