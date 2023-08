Zduńskowolanin, który został ministrem. Dzisiaj mija 148. rocznica jego urodzin ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Ignacy Boerner urodził się 11 sierpnia 1875 roku w Zduńskiej Woli jako syn zduńskowolskiego pastora, powstańca styczniowego Edwarda Ignacego Boernera.

Ignacy uczęszczał do rządowej szkoły realnej w Kaliszu, gdzie brał udział w tajnych kółkach samokształceniowych.

Studia techniczne rozpoczął w Darmsztadzie. W 1898 r. został przyjęty do sekcji Związku Zagranicznego Socjalistów Polskich, ekspozytury zagranicznej PPS. W 1902 r. z tytułem inżyniera przybył do Warszawy i kontynuował działalność w PPS. Wyjechał do Ostrowca, gdzie w 1905 r. stanął na czele tzw. republiki ostrowieckiej, powstałej po wycofaniu się wojsk rosyjskich z terenu powiatu. Po upadku rewolucji w 1906 r. uciekł do Galicji, a następnie do Frankfurtu nad Menem, skąd jednak został wydalony. Po powrocie do Galicji wstąpił do Związku Walki Czynnej, a w sierpniu 1914 r. z Pierwszą Kompanią Kadrową wyruszył na front. W latach 1914-1915 był oficerem do zadań specjalnych Józefa Piłsudskiego oraz służył w oddziale wywiadowczym I Brygady Legionów. Brał udział w bitwie z Rosjanami pod Kostiuchnówką jako dowódca saperów. W wyniku odmowy przysięgi na wierność państwom centralnym wraz z innymi oficerami Legionów zostaje w lipcu 1917 r. internowany w niemieckim obozie dla jeńców w Beniaminowie pod Warszawą. Po uwolnieniu w czerwcu 1918 r. objął funkcję szefa oddziału wywiadowczego w Komendzie Naczelnej Polskiej Organizacji Wojskowej. W listopadzie 1918 r. w imieniu Piłsudskiego prowadził negocjacje z niemiecką Centralną Radą Żołnierską, w wyniku osiągniętego porozumienia 12-tysięczny garnizon niemiecki pokojowo opuścił Warszawę. Pozostawiona wtedy przez Niemców broń i amunicja zasiliła arsenały powstającego Wojska Polskiego. W czasie wojny polsko-bolszewickiej pełnił rozmaite wyższe funkcje w sztabach wojskowych. Po jej zakończeniu działał nadal w strukturach państwowych.