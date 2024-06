Zduńskowolscy policjanci odzyskali skradziony rower ZDJĘCIA

27 maja 2024 roku, po godzinie 7, 39-letnia zduńskowolanka zobaczyła, że z podwórka przy ulicy Kościelnej, skradziono jej rower. Zawiadomiła Policję. Funkcjonariusze prowadzili czynności, by ustalić sprawcę kradzieży. Następnego dnia, 39-latka przyszła do zduńskowolskiej komendy policji, by odebrać odzyskany rower. 46-letni zduńskowolanin, zatrzymany przez funkcjonariuszy, usłyszał zarzut kradzieży. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Rower wrócił do zadowolonej właścicielki - informuje sierż. sztab. Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskie

Każdego roku wraz z rozpoczęciem sezonu rowerowego policjanci otrzymują zgłoszenia o kradzieżach jednośladów, które giną najczęściej spod sklepów, klatek schodowych lub z niezamkniętych pomieszczeń. Zdarza się również, że złodzieje włamują się do piwnicy czy garażu, gdzie rowery są przechowywane. Dlatego właściciele jednośladów muszą solidnie zabezpieczać swoje rowery oraz zwracać uwagę, w jakim miejscu je zostawiają, aby nie ułatwiać złodziejowi ich kradzieży. Pamiętajmy, by zabezpieczenie przeplatać przez koło i ramę do czegoś, czego nie można zabrać razem z całym rowerem.