Zielony Budżet w Zduńskiej Woli 2023. Już niewiele czasu, by zgłosić swój pomysł. Na jakie inicjatywy czeka miasto? FOTO Paweł Gołąb

Zduńska Wola kładzie akcent na ekologiczne inicjatywy. Wśród takich wymienić można Skwer Królikowskiego, skwer Franciszka Kubiaka, Kępinę, Park Miejski czy Zielony Łącznik. Prezydent miasta Konrad Pokora zachęca, by upiększyć Zduńską Wolę za sprawą kolejnej edycji Zielonego Budżetu Urząd Miasta Zduńska Wola Zobacz galerię (28 zdjęć)

Mieszkańcy Zduńskiej Woli mają już ostatnie dni, by zgłosić swoje pomysły na ekologiczne inicjatywy do realizacji w ramach kolejnej edycji Zielonego Budżetu. Czas na to jest jeszcze tylko do piątku 28 kwietnia, a do rozdysponowania jest niebanalna kwota. Na jakie oddolne przedsięwzięcia liczy miasto?