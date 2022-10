Znacie te wystawy na ulicach Zduńskiej Woli? To pomysł na jesienny spacer ZDJĘCIA

Znacie te wystawy na ulicach Zduńskiej Woli? To pomysł na jesienny spacer

Jedną z ulic ozdobionych ekspozycją jest Fabryczna. Znajduje się w centrum miasta. Nie trzeba zatem wiele czasu i wysiłku, by właśnie tam pójść na spacer i odwiedzić ten urokliwy zakątek. Można to zrobić choćby po to, by obejrzeć zdjęcia przypominające Zduńską Wolę z dawnych lat. U niektórych wywołają one wspomnienia dla innych będą prawdziwą lekcją.