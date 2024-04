Zobacz pełną listę kandydatów do rady powiatu zduńskowolskiego w wyborach samorządowych

Wielkimi krokami zbliżają się wybory samorządowe 2024. Poniżej zamieszczamy pełną listę kandydatów do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4, 5. Zastanawiasz się na kogo oddać swój głos? Koniecznie przeczytaj, kto z Twojego regionu już wkrótce powalczy o mandaty.

Ile list kandydatów w jednym okręgu może zgłosić komitet wyborczy? Komitet wyborczy ma możliwość zgłoszenia w każdym okręgu wyborczym jedną listę z nazwiskami kandydatów. Liczba kandydatów na danej liście nie może być mniejsza niż 3 i większa niż liczba radnych wybieranych w danym okręgu wyborczym, zwiększona o dwóch kandydatów.

Kandydaci do rady powiatu zduńskowolskiego z okręgu nr 1

W okręgu nr 1 startuje 15 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: al. Feliksa Rajczaka, al. Tadeusza Kościuszki, Bronisława Tomaszewskiego, Cicha, Czeska, Dojazd, Dolna nieparzyste od nr 1 do nr 29 i parzyste od nr 2 do nr 20, Fabryczna, Gabriela Narutowicza, gen. Władysława Sikorskiego, Główna, Graniczna, Inżynierska, Jana Kilińskiego nieparzyste od nr 1 do końca i parzyste od nr 2 do nr 40, Janusza Teodora Dybowskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Jerzego Szaniawskiego, Juliusza, Kręta, Królewska, Krucza, Łaska nieparzyste od nr 1 do nr 77 i parzyste od nr 2 do nr 82, Łąkowa, Łódzka parzyste od nr 28 do nr 50, Marii Konopnickiej, Mikołaja Reja, Miła, Młynarska, Obrońców Westerplatte, Osmolińska, Parkowa, Pasaż Powstańców Śląskich, Piaskowa, Piwna, pl. Konstytucji 3 Maja, pl. Krakowski, Plac św. Jana Pawła II, Podmiejska, Pomorska, prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza, Przejazd, Spokojna, Srebrna, Stefana Złotnickiego, Stefana Żeromskiego, Szadkowska parzyste od nr 16 do nr 28A, Szkolna, Szpitalna, św. Maksymiliana Marii Kolbego, Torfowa, Ukośna, Wąska, Wiklinowa, Władysława Jagiełły, Wschodnia, Zielona. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: KUNERT Damian Stanisław: pozycja 1 PÓŁGRABIA Tomasz Czesław: pozycja 2 BARTOS Małgorzata Jolanta: pozycja 3 KONWISZER Małgorzata Agnieszka: pozycja 4 PIOTROWSKI Władysław Piotr: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: OLEJNIK Tomasz Marcin: pozycja 1 PRZESMYCKA Justyna Marzena: pozycja 2 KACZMAREK Anna Katarzyna: pozycja 3 KONOPKA Andrzej: pozycja 4 DROZD Tomasz Jakub: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: ZIÓŁKOWSKI Tomasz Jacek: pozycja 1 CHWIAŁKOWSKA Katarzyna: pozycja 2 SAPIEJKA Grzegorz Stanisław: pozycja 3 WAWRZYNIAK Andrzej: pozycja 4 MARSZAŁEK-KUTA Mirosława: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu zduńskowolskiego z okręgu nr 2

W okręgu nr 2 mamy 24 kandydatów. Okręg ten obejmuje: Adama Mickiewicza, Aleksandra Gierymskiego, Antoniego Słonimskiego, Boczna, Bolesława Prusa, Braterska, Daleka, Dobra, Dolna nieparzyste od nr 31 do końca i parzyste od nr 22 do końca, Elizy Orzeszkowej, Grażyny Bacewicz, Grzybowa, Haliny Poświatowskiej, Heleny Modrzejewskiej, Henryka Sienkiewicza, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Janusza Korczaka, Jarosława Iwaszkiewicza, Jasna, Jedności, Józefa Chełmońskiego, Juliana Przybosia, Juliana Tuwima, Juliusza Kossaka, Kacza, Kaczeńcowa, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Karola Szymanowskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Kościelna, Krótka, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Krzywa, ks. Jana Twardowskiego, ks. Jerzego Popiełuszki, ks. prof. Józefa Tischnera, Leopolda Staffa, Lniana, Ludowa, Ludwika Solskiego, Ludwika Zamenhofa, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Mieczysława Karłowicza, Nadziei, Nowy Świat, Obywatelska, Paprocka, Pasaż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, pl. Wolności, Pokoju, Polna, Południowa, Porębska, Prosta, Przyjaźni, Radosna, Robotnicza, Sejmowa, Serdeczna, Sieradzka nieparzyste od nr 1 do końca, Sokola, Sosnowa, Społeczna, Stanisława Grochowiaka, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Stefana Jaracza, Śnieżna, Targowa, Tkacka, Topolowa, Wczasowa, Widawska, Wiejska, Wilcza, Wisławy Szymborskiej, Władysława Reymonta, Wojciecha Bogusławskiego, Wrzosowa, Zduńska, Zgody, Złota, Zofii Nałkowskiej, Czesława Miłosza, kpt. Władysława Jachowicza, ks. płk. Józefa Balcerczyka, Agrestowa, Andrzeja Kmicica, Bałtycka, Czereśniowa, Długa, Drwęcka, Dworcowa, Dziewiarska, Getta Żydowskiego, Henrykowska, Hetmana Stefana Czarnieckiego, Hetmańska, Jabłeczna, Jana III Sobieskiego, Jana Kazimierza, Jana Kilińskiego parzyste od nr 42 do końca, Jana Onufrego Zagłoby, Jana Skrzetuskiego, Juliusza Słowackiego, Kanałowa, Klonowa, Longinusa Podbipięty, Łódzka nieparzyste nr 1 i nieparzyste od nr 11 do nr 19 i parzyste od nr 2 do nr 26, Malinowa, Marii Skłodowskiej-Curie, Michała Wołodyjowskiego, Mostowa, Narwiańska, Nerska, Notecka, Odrzańska, Ogrodowa, Opiesińska, Orzycka, Pasaż dr. Jakuba Lemberga, Pasaż imiasto Janusza Kusocińskiego, Pilicka, pl. Żelazny, Poznańska, Północna, Przemysłowa, Przytorze, Rycerska, Sielska, Sieradzka parzyste od nr 2 do końca, Słowiańska, Spacerowa nieparzyste od nr 1 do nr 57 i parzyste od nr 2 do nr 48, Stanisława Moniuszki, Stanisława Żółkiewskiego, Stawowa, Szadkowska nieparzyste od nr 1 do końca i parzyste od nr 2 do nr 14 i od nr 30 do końca, Torowa, Tymienicka, Warcka, Wileńska, Wiślana, Wiśniowa, Wodna, Wolska, Zachodnia, Zakątna, Zakopiańska, Zielonogórska, Żeglińska, Żytnia. Sprawdź listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: DUTKIEWICZ Milena Małgorzata: pozycja 1 WOŹNIAK Iwona Teresa: pozycja 2 KLATKA Jacek: pozycja 3 FELAKOWSKA-STANIUCHA Iwona Jadwiga: pozycja 4 KONIK Grzegorz Dariusz: pozycja 5 CHRUŚCIEL Seweryn Adrian: pozycja 6 WITKOWSKA Jolanta Ewa: pozycja 7

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: SZYMAŃSKI Jakub Maciej: pozycja 1 SZYMCZAK Iwona: pozycja 2 BERNAŚ Jolanta Maria: pozycja 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: WŁODARCZYK Grzegorz: pozycja 1 LEŚNICZAK Henryk Jan: pozycja 2 JENDRYCHOWSKI Łukasz Dawid: pozycja 3 SZLACHETKA-SIKORA Elżbieta Agnieszka: pozycja 4 BORKIEWICZ-ŻYWOCKA Kinga: pozycja 5 KULDA Edyta Magdalena: pozycja 6 STĘPIEŃ Artur: pozycja 7

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: KAZEK Magdalena Anna: pozycja 1 WARCHLEWSKI Piotr Dariusz: pozycja 2 MAJKOWSKA Justyna: pozycja 3 NAWROCKI Marcin: pozycja 4 RUBAJCZYK Marta Zdzisława: pozycja 5 JAROCH Piotr Jakub: pozycja 6 MALIK Sylwester Ryszard: pozycja 7



Kandydaci do rady powiatu zduńskowolskiego z okręgu nr 3

W okręgu nr 3 mamy 15 kandydatów. Okręg ten obejmuje: 1 Maja, Akacjowa, Aleksandra Fredry, Andrzeja Struga, Astrowa, Azaliowa, Bolesława Leśmiana, Borowa, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Ceramiczna, Cisowa, Cypriana Kamila Norwida, Cyprysowa, Czeremchy, Dębowa, Fryderyka Chopina, gen. Józefa Bema, Głogowa, Gołębia, Grabowa, Grunwaldzka, Hugona Kołłątaja, Iglasta, Irysowa, Jagodowa, Jałowcowa, Jana Długosza, Jana Kochanowskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Juliusza Sylli, Kalinowa, Karsznicka, Kasztanowa, Kazimierza Kałużewskiego, Klasztorna, Kłosowa, Kolejowa, Kombatantów, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Konwaliowa, Kosodrzewiny, Krańcowa, Kryształowa, Kwiatowa, Laskowa, Lawendowa, Leszczynowa, Leśna, Liliowa, Lipowa, Liściasta, Łanowa, Łaska nieparzyste od nr 79 do końca i parzyste od nr 84 do końca, Łódzka nieparzyste od nr 21 do końca i parzyste od nr 72 do końca, Magnoliowa, Maratońska, Marzenińska, Mikołaja Kopernika, Miłorzębowa, mjr. Henryka Sucharskiego, Modrzewiowa, Murarska, Narciarska, Nowomiejska, Olimpijska, Orla, Orzechowa, Partyzantów, Pasaż bł. ks. Franciszka Drzewieckiego, Piekarska, Piłkarska, Piniowa, Piotra Skargi, pl. Zwycięstwa, Platanowa, Podleśna, Poprzeczna, Poziomkowa, Rolna, Romualda Traugutta, Różana, Sadowa, Saneczkowa, Siewna, Słoneczna, Spacerowa nieparzyste od nr 59 do końca i parzyste od nr 50 do końca, Strzelecka, Sportowa, Spółdzielcza, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Okrzei, Szpakowa, św. Alojzego Orione, Świerkowa, Tenisowa, Tulipanowa, Turystyczna, Urocza, Wiązowa, Wierzbowa, Wincentego Pola, Wincentego Witosa, Wiosenna, Wita Stwosza, Wojska Polskiego, Wolna, Wspólna, Wychodnia, Zbożowa, Żurawia. Sprawdź listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: GWIAZDA Witold Józef: pozycja 1 PAZERA Natalia Barbara: pozycja 2 MAJKOWSKI Wiesław: pozycja 3 GOLDMAN Magdalena Ludmiła: pozycja 4 PIOTROWSKI Zbigniew: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: IWANIUK Hanna Elżbieta: pozycja 1 FRACH Małgorzata: pozycja 2 LEWANDOWSKI Bartłomiej Zdzisław: pozycja 3 PAWLICKA Martyna: pozycja 4 PIETRZAK Piotr: pozycja 5

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PAWŁOWSKA Joanna Krystyna: pozycja 1 BALZAM Katarzyna Anna: pozycja 2 SMĘTEK Monika Zofia: pozycja 3 MAKARA Krzysztof: pozycja 4 PACEWICZ Feliks Bogusław: pozycja 5



Kandydaci do rady powiatu zduńskowolskiego z okręgu nr 4

W okręgu nr 4 startuje 21 kandydatów. Okręg swoim zasięgiem obejmuje: gmina Zduńska Wola. Zobacz listy kandydatów.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: MATAŚKA Paweł Andrzej: pozycja 1 SZEWCZYK Rafał Dominik: pozycja 2 MAŁOLEPSZA Mirosława Anna: pozycja 3 FLORCZAK Czesława: pozycja 4 KĘSIAK Lucyna: pozycja 5 ANTONIAK Robert: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: URBANIAK Krzysztof Marek: pozycja 1 NAUMOWICZ Joanna: pozycja 2 DRZAZGA Ewelina Marlena: pozycja 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: ŁABĘDZKI Marcin: pozycja 1 WŁODARCZYK Zbigniew Grzegorz: pozycja 2 MATAŚKA Aneta Magdalena: pozycja 3 BĘDKOWSKA-ŁAWNICZAK Jolanta Halina: pozycja 4 KLIMASZEWSKA Joanna Agata: pozycja 5 SOWAŁA Przemysław: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: RYCHLIK Wojciech Marek: pozycja 1 NYKLEWICZ Paweł: pozycja 2 KRÓLIKOWSKI Kamil Grzegorz: pozycja 3 OLCZYK Renata Joanna: pozycja 4 GRZANKA Małgorzata Beata: pozycja 5 ROSIAK Elżbieta: pozycja 6



Kandydaci do rady powiatu zduńskowolskiego z okręgu nr 5

Z okręgu nr 5 w wyborach startuje 21 kandydatów. Okręg ten swoim zasięgiem obejmuje: gmina Szadek, gmina Zapolice. Zobacz, kto jest na liście.

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ: PALUSZKIEWICZ-BORUCH Martyna Antonina: pozycja 1 NOWAK Krzysztof Jan: pozycja 2 OMYŁA Renata: pozycja 3 SWARZYŃSKA Dorota Lucyna: pozycja 4 BIAŁECKI Krzysztof Michał: pozycja 5 TOBIASZ Jan Błażej: pozycja 6

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACJA I BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY: HERMAN Robert Piotr: pozycja 1 BIELACKA Oliwia Alicja: pozycja 2 JACHOWICZ Tomasz: pozycja 3

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE: SZUSTER Stanisław: pozycja 1 RAJ Józef: pozycja 2 MIELCZAREK-SÓJKA Ewa: pozycja 3 PILARCZYK Sylwia: pozycja 4 JARCZAK Elżbieta Mirosława: pozycja 5 WILCZYŃSKI Łukasz: pozycja 6

KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA: PERDEK Paweł: pozycja 1 FILIPOWSKI Tomasz Bonifacy: pozycja 2 MAZUROWSKA Jolanta: pozycja 3 MICHALAK Karolina Małgorzata: pozycja 4 ROSIAK Dorota Renata: pozycja 5 KOCHELSKI Janusz Adam: pozycja 6



Kto może startować do rady powiatu? Do rady powiatu może kandydować każdy obywatel Polski, który w dniu wyborów jest pełnoletni, posiada prawo do wybierania do tej rady powiatu i jest mieszkańcem danego powiatu. Liczba radnych jest uzależniona od liczby mieszkańców. Najmniejsze powiaty mają 15 radnych, zaś największe 29. Ubiegać się o mandat radnego można tylko w jednym okręgu i z jednej listy. Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Wideo echodnia.eu giertych kontra janik