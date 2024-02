Zwolnij! Jak kocha to poczeka - walentynkowa akcja zduńskowolskiej policji ZDJĘCIA

W Dzień Zakochanych, funkcjonariusze drogówki zduńskowolskiej policji, podczas kontroli, przypominali o tym jak duże niebezpieczeństwo niesie ze sobą przekraczanie prędkości.

Kierujący zatrzymani do kontroli drogowych, otrzymali zapachowe serduszka ze specjalnej limitowanej edycji. Z jednej strony na czerwonym tle był napis: Zwolnij! Jak kocha to poczeka!. Z drugiej strony na niebieskim tle napis: Pomagamy i chronimy.

W trosce o bezpieczeństwo swoje oraz osób nam bliskich, pamiętajmy o przestrzeganiu zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Dbajmy o bezpieczeństwo tych, których kochamy. Nie stwarzajmy zagrożenia również wobec innych użytkowników dróg, każdy ma kogoś, kto na niego czeka.

Warto zdjąć nogę z gazu i bezpiecznie dojechać do celu, na walentynkową kolację. To kolejny już rok tej wyjątkowej akcji skierowanej nie tylko do zakochanych. Spotyka się ona z pozytywnym odzewem, a zapachowe serduszko zawieszone w samochodzie każdego dnia przypomina, by nie przekraczać dozwolonych prędkości. Dbajmy o bezpieczeństwo nie tylko „od święta” - podkreśla sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej komendy policji.