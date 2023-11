34-latek miał w domu narkotyki i amunicję. Został zatrzymany przez policję

Dzięki dociekliwości i skrupulatnej pracy policjantów z wydziału kryminalnego, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymany został 34-letni zduńskowolanin.

Policjanci weszli do jednego z mieszkań na terenie Zduńskiej Woli, gdzie zastali jego właściciela. Podczas przeszukania pomieszczeń policjanci ujawnili ponad 170 gramów różnego rodzaju narkotyków, w tym metamfetaminę i marihuanę. W jego mieszkaniu policjanci zabezpieczyli m.in. ponad 110 gramów metamfetaminy, 60 gramów marihuany, a także nielegalną amunicję do broni palnej.

Śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków, a także posiadania amunicji bez wymaganego zezwolenia. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności. Miał wcześniej konflikty z prawem.

To kolejny sukces zduńskowolskich kryminalnych zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej - informuje

sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli