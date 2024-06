4 czerwca – Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. 35 rocznica wyborów kontraktowych ZDJĘCIA ARCHIWALNE

Dziś, 4 czerwca, mija 35 rocznica wyborów czerwcowych. Zduńskowolskie muzeum przypomina, że nie były one w pełni demokratyczne, bo przecież tylko senatorowie wybrani zostali zgodnie z czteroprzymiotnikowymi zasadami a wyborom do sejmu zabrakło piątego przymiotnika czyli proporcjonalności:

Dlatego zwykliśmy określać wybory te kontraktowymi. Pomimo tych mankamentów były to wybory przełomowe bo pierwsze po 1947 roku, w których opozycja mogła, niezależnie od woli PZPR wystawić swoich niekoncesjonowanych kandydatów. Były też niewątpliwie nadzieją na przełom: odzyskanie suwerenności, zakończenie trwającego już 10 lat ostrego kryzysu gospodarczego i co było ważne dołączenie do wspólnoty demokratycznych państw europejskich.

Kampania wyborcza jaka toczyła się na naszych ulicach rozmachem nie przypominała dzisiejszych. Była znacznie skromniejsza jeżeli chodzi o rozmach i intensywność. Choć skromne często odbijane na powielaczach lub kserowane wyróżniały się jednak treścią, która zapowiadała koniec PRL-u - przypomina Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola.