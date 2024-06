Eurowybory 2024. Prof. Marek Belka w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, FILMY

Zduńska Wola była na trasie Lewicy w województwie łódzkim przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Belka Express zawitał dzisiaj, 6 czerwca do kilku miast w województwie łódzkim, m.in. do Zgierza, Pabianic, Zduńskiej Woli, Sieradza i Wieruszowa.

Marek Belka jest liderem Lewicy do Parlamentu Europejskiego i wraz z przedstawicielami ugrupowania zachęca do udziału w najbliższych wyborach.

Konferencja w Zduńskiej Woli odbyła się na placu Wolności, przy Ławeczce Stasia Klingera. Oprócz Marka Belki obecni byli na niej m.in. poseł Tomasz Trela, wojewoda łódzki Grzegorz Majewski, Iwona Kaźmierska-Małyska.

Podjęto m.in. kwestie pobudek, jakie kierują kandydatami z innych ugrupowań:

Prof. Belka, który jest eurodeputowanym w mijającej właśnie kadencji mówił też m.in. na temat roli Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa krajom członkowskim czy polityki migracyjnej.

Marek Belka oraz poseł Tomasz Trela rozmawiali ze zduńskowolanami także o bieżącej sytuacji w kraju. Działacze Lewicy rozdawali ponadto ulotki i zachęcali mieszkańców do głosowania 9 czerwca.