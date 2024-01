79. rocznica wyzwolenia Zduńskiej Woli spod hitlerowskiej okupacji ZDJĘCIA

79 lat temu do Zduńskiej Woli wkroczył 1. front białoruski Armii Czerwonej. W tym dniu zakończyła się hitlerowska okupacja naszego miasta.

Historycy długo spierali się, jaka dokładnie data powinna być uznana za dzień wyzwolenia Zduńskiej Woli spod hitlerowskiej okupacji. Pod uwagę brane były daty od 19 do 21 stycznia. Dlatego, że pierwsze czołgi radzieckie wjechały do miasta 19 stycznia 1945 roku. Miasto wyzwolono natomiast dwa dni później. Dokonały tego wojska 9 Korpusu Pancernego Armii Czerwonej, wchodzące w skład I Frontu Białoruskiego dowodzonego przez marszałka Georgija Żukowa. 21 stycznia 1945 roku ukonstytuowały się ponadto tymczasowe władze Zduńskiej Woli. WIĘCEJ NA TEN TEMAT TUTAJ

Z okazji 79. rocznicy wyzwolenia Zduńskiej Woli kwiaty przed pomnikiem "Poległym w walce o wyzwolenie Ojczyzny" w pasażu Rajczaka złożyli przedstawiciele władz miasta i powiatu: prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora, przewodnicząca rady miasta Joanna Jarosławska oraz członek zarządu powiatu zduńskowolskiego Tomasz Ziółkowski.