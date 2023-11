Agat. Nowy czworonożny funkcjonariusz policji w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Agat ma 1,5 roku, jest owczarkiem belgijskim. To pies patrolowo-tropiący do działań bez kagańca. Przez ponad 4,5 miesiąca, wraz ze swoim przewodnikiem, starszym posterunkowym Marcinem Kucharskim, szkolił się w Zakładzie Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Tam doskonalił swoją sprawność fizyczną niezbędną do pokonywania przeszkód, obrony przewodnika, podejmowania pościgu za przestępcą, a także tropienia śladu ludzkiego. Agat ćwiczył również posłuszeństwo i opanowanie tak, aby zachować spokój w niebezpiecznych i stresujących sytuacjach oraz tworzyć zgrany duet ze swoim partnerem.

Służba psa w policji trwa około 9 lat. Przez cały ten czas zwierzę i jego przewodnik są nierozłączni. Aby pies mógł służyć w naszych szeregach, musi posiadać odpowiednie predyspozycje. Jest to skrupulatnie sprawdzane jeszcze przed jego zakupem. Później wraz ze swoim przewodnikiem trafia na kurs, po ukończeniu którego otrzymują atest i od tej chwili mogą wspólnie wykonywać zadania służbowe.