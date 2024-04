Akcja sprzątania Lasu Paprockiego w Zduńskiej Woli ZDJĘCIA

Do wspólnego sprzątania Lasu Paprockiego zapraszają mieszkańców Biegam Bo Lubię Zduńska Wola i II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Zduńskiej Woli. Organizują akcję w najbliższą niedzielę, 21 kwietnia, od godz. 9 do godz. 11.

Niestety, niektórzy wybierając się na spacer do lasu zapominają, że miejsce śmieci jest w koszu lub specjalnie przygotowanych do tego miejscach i (chyba z roztargnienia lub uderzenia świeżego powietrza… bo jaki mógłby być inny powód???) zostawiają swoje odpady w krzakach. Takich „roztargnionych” przez zimę musiało być wielu bo śmieci w Lesie Paprockim nie brakuje. Jeżeli ktoś miałby ochotę uprzątnąć z nami las to serdecznie zapraszamy - zachęcają do udziału w akcji na portalu społecznościowym organizatorzy akcji z Biegam Bo Lubię.