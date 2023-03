Akcja "zawieszony posiłek" w Zduńskiej Woli

Można podzielić się jedzeniem z potrzebującymi w prosty sposób: zamawiasz dla siebie obiad, ciastko czy gorącą herbatę, a dodatkowo prosisz obsługę, by nabiła paragon na kolejne danie. Opłacony paragon trafia na specjalną tablicę w lokalu. Stąd osoba, które potrzebuje posiłku, może go zdjąć, podejść do lady i skorzystać z zapłaconego obiadu czy napoju.