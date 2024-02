Skradziono tablice rejestracyjne twojego pojazdu? Zgłoś to na policję, bo ktoś może ich użyć w niecnych celach ZDJĘCIA

W ciągu tygodnia do zduńskowolskiej komendy zgłosiły się dwie osoby, które zawiadomiły o kradzieży tablic rejestracyjnych. To dla nich podwójny problem, bo ponoszą koszty finansowe wydania nowych tablic, ale przede wszystkim – podczas wizyty w komendzie policji – dowiadują się, że ich tablice mogą pomóc złodziejom w innych przestępstwach, najczęściej podczas kradzieży paliw na stacjach benzynowych.

Co zrobić, jeśli nagle okaże się, że brakuje nam tablicy rejestracyjnej? - policja radzi

Przede wszystkim sprawdźmy czy się nie zgubiła lub nie odpadła. Czasami tablice, które odpadły podczas jazdy, znajdują na jezdni przypadkowe osoby. Jeśli jednak ich nie znajdziemy, a parkując wcześniej auto na pewno widzieliśmy, że były one na swoim miejscu, od razu zgłaszajmy ten fakt na Policję. W wielu przypadkach tablice są wykorzystywane niemal od razu po kradzieży, dlatego tak ważne jest, aby nie odkładać tego na później. Po zgłoszeniu, musimy udać się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, by wyrobić duplikat. W ramach samopomocy sąsiedzkiej, zwracajmy uwagę, na obce osoby „kręcące się” na parkingach, przy samochodach naszych i sąsiadów, a o wszystkich niepokojących sygnałach informujmy natychmiast Policję.

Od 01 października 2023 roku, weszła w życie nowelizacja kodeksu karnego, która zmieniła kwalifikację prawną kradzieży tablic rejestracyjnych. W ten sposób ich kradzież stała się przestępstwem za które grozi kara nawet do 5 lat więzienia.

Art. 306c kodeksu karnego brzmi:

§1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

§2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.

Surowym karom podlega nie tylko zabór tablicy rejestracyjnej, ale też użycie tablicy nieprzypisanej do tego pojazdu, podrobionej lub przerobionej, jeżeli może to uniemożliwić albo utrudnić identyfikację tego pojazdu. Czyli karze więzienia może podlegać również kierowca, który w obawie przed mandatem z fotoradaru przerobi swoje tablice rejestracyjne tak, by mogły zostać niewłaściwie zinterpretowane, na przykład użyje naklejki, upodabniającej cyfrę 3 do 9 lub 8 do litery B, czy zamieni literę L na U.