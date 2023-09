Policja ścigała motocyklistę ulicami Karsznic. Uciekał, bo był pijany ZDJĘCIA

Uciekał ulicami osiedla Karsznice z prędkością znacznie przekraczającą dopuszczalną prędkość na drodze. Poruszał się pasem jezdni o przeciwległym kierunku ruchu. Stwarzał zagrożenie zmuszając innych kierujących do natychmiastowego hamowania oraz zjeżdżania z drogi na pobocze. Podczas swojej ucieczki, motocyklista nie zachowywał żadnych zasad prawa w ruchu drogowym. Dojeżdżając do jednego ze skrzyżowań, skręcił w lewo. Tym samym zmusił kierowcę samochodu, który dojeżdżał do skrzyżowania, do gwałtownego hamowania - relacjonuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji

Dynamiczny pościg zakończył się, gdy policjant zaczął zajeżdżać motocykliście drogę ucieczki. Motocyklista zjechał na pas zieleni i uderzył w radiowóz. Wtedy jeden z policjantów wysiadł z radiowozu. Widząc to, motocyklista gwałtownie ruszył i wjechał na posesję w miejscowości Karsznice. Wówczas policjanci uniemożliwili uciekającemu dalszą jazdę, blokując go na posesji. Mężczyzna został natychmiast zatrzymany.

Motocyklowym piratem drogowym okazał się 32-letni mieszkaniec gminy Zduńska Wola. Podczas badania stanu trzeźwości okazało się, że miał w organizmie 2,5 promila alkoholu. Pojazd nie posiadał aktualnych badań technicznych, nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC, nie był zarejestrowany, tablice rejestracyjne były przełożone od skutera. Dodatkowo, kierujący nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklem, a prawo jazdy kat. B zostało mu zatrzymane. Trafił do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz jazdy w stanie nietrzeźwości. Za popełnione czyny grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka kara finansowa o której zdecyduje sąd. Dodatkowo wobec 32-latka będą zastosowane postępowania mandatowe za popełnione wykroczenia drogowe. 30-letni pasażer, który zsiadł z motocykla, gdy policjanci starali się zatrzymać pojazd do kontroli, zeznał, że kierujący miał go podwieźć do sklepu, a to tylko 1 kilometr drogi...