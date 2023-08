Pijani kierowcy na drogach powiatu zduńskowolskiego. Rekordzista miał prawie 4 promile! ZDJĘCIA

Rekordzistę zatrzymali inni kierowcy

15 sierpnia dyżurny zduńskowolskiej policji otrzymał zgłoszenie, że dwaj kierowcy samochodów marek Nissan i Citroen, w miejscowości Ogrodzim Kolonia, ujęli nietrzeźwego mężczyznę, który podróżował samochodem marki Fiat. Przybyli na miejsce policjanci ustalili, że 42-letni zduńskowolanin, jadąc w kierunku Zduńskiej Woli, wymusił pierwszeństwo przed pojazdem marki Nissan. Nie doszło do żadnego zdarzenia, ale kierowca fiata po tym zdarzeniu, jechał „wężykiem”, co wzbudziło podejrzenia u kierowcy podróżującego nissanem, a także u kierowcy citroena, który widział całe zdarzenie. Obaj doprowadzili do zatrzymania pojazdu marki Fiat i uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. Zabrali kierowcy kluczyki i powiadomili policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze zbadali stan trzeźwości kierowcy samochodu marki Fiat. Miał niespełna 4 promile alkoholu w organizmie. Dodatkowo, nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Pojazd został zatrzymany na policyjnym parkingu, a 42-latek przewieziony do komendy w celu sporządzenia dokumentacji procesowej. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem zagrożonym karą do 2 lat pozbawienia wolności.

Bez wątpliwości wzorowe postawy mieszkańca Czech oraz kierowców którzy zatrzymali kierowcę fiata, pomogły w wyeliminowaniu potencjalnych zagrożeń na drodze.