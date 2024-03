Wypadek w Ostrówku pod Zduńska Wolą. Poszkodowane zostały cztery osoby ZDJĘCIA

Do wypadku doszło dzisiaj , 19 marca, ok. godz. 14.50 na drodze wojewódzkiej 482. Doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Samochodami podróżowało łącznie pięć osób. Poszkodowane zostały cztery z nich. Dwoje dorosłych oraz dwoje dzieci zostało zabranych do szpitala na obserwację.

Na miejscu pracowały 4 zastępy z Jedbnostki Ratowniczo Gaśniczej powiatowej straży pożarnej w Zduńskiej Woli, policja oraz ratownicy medyczni.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, odłączeniu akumulatorów w uszkodzonych pojazdach.

Strażacy zabezpieczali także lądowisko dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale ostatecznie lekarz obecny na miejscu zdecydował, że helikopter nie będzie potrzebny.

Z powodu wypadku droga była nieprzejezdna przez ok. 2 godziny. Policja kierowała kierowców objazdami, m.in. jadących od strony Zduńskiej Woli na trasę S8.