Poszukiwany pod wpływem alkoholu wiózł dwójkę dzieci mimo sądowego zakazu ZDJĘCIA

Co więcej, wyszło na jaw, że kierujący był już wcześniej karany za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, a sąd wydał mu zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na 3 lata. Mężczyzna został zatrzymany. W czasie przeszukania, policjanci zabezpieczyli prawie 0,3 grama metamfetaminy. W samochodzie byli pasażerowie: 25-letnia zduńskowolanka oraz dwójka dzieci w wieku 1 i 6 lat. Kobieta posiadała uprawnienia i policjanci chcieli przekazać jej pojazd oraz dzieci pod opiekę, ale okazało się, że była również pod wpływem alkoholu. Samochód został zabezpieczony na policyjnym parkingu, a dzieci oddane pod opiekę uprawnionej osobie - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji.

Policjanci patrolujący miasto zatrzymali do kontroli samochód marki Chavrolet 30 lipca, przed godziną 11.00, na ulicy Kruczej w Zduńskiej Woli. Okazało się, 25-letni kierowca był po użyciu alkoholu i miał niespełna pół promila alkoholu w organizmie. Policjanci sprawdzili dane kierowcy w systemie. Zduńskowolanin, był poszukiwany przez sąd do odbycia zastępczej kary 15 dni pozbawienia wolności wobec nie uiszczenia grzywny.

Podczas czynności w zduńskowolskiej komendzie, partnerka zatrzymanego okazała potwierdzenie uiszczenia grzywny. W ten sposób 25-latek nie trafił do zakładu karnego, ale już wkrótce stanie przed sądem. Śledczy, prowadzą postępowanie pod kątem posiadania substancji psychoaktywnych oraz niestosowania się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów, za który grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Sąd podchodzi do tego przestępstwa niezwykle poważnie, traktując je jako ewidentne lekceważenie jego decyzji. Dodatkowo, sąd w takich przypadkach orzeka zakaz prowadzenia pojazdów już nie na 3 lata, ale nawet do 15 lat. Zduńskowolanin poniesie też karę za wykroczenie prowadzenia pojazdu po użyciu alkoholu. Ponadto, sąd podejmie decyzję, w sprawie nieodpowiedzialnego zachowania pary nietrzeźwych zduńskowolan, którzy mieli pod opieką dzieci. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zduńskiej Woli, prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.