Siedem byków opanowało ulicę pod Zduńską Wolą. Pomogli policjanci ZDJĘCIA

W miejscowości Paprotnia, spacerowało 7 byków, które za nic miały ruch uliczny. Interwencja ta ma swój szczęśliwy finał, bo policjanci razem z ich właścicielem, zagonili uciekinierów na pastwisko.

Do tego niecodziennego zdarzenia doszło w poniedziałek, 2 października. Przed godziną 8 dyżurny zduńskowolskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że w miejscowości Paprotnia, w pobliżu OSP, spaceruje bez żadnego nadzoru 7 byków.

Policjanci ogniwa patrolowego, na miejscu zastali zwierzęta, które przemieszczały się w pobliże boiska. Nie wyglądały na przestraszone i za nic miały ruch na drodze. Funkcjonariusze zachowali spokój. Wykorzystując radiowóz, kontrolowali zachowanie byków. Zmusili zwierzęta do zejścia z pasa jezdni, a także odciągnęli je od zabudowań, by mieszkańcy mogli bezpiecznie poruszać się po drodze. Byki nie były agresywne, ale wzbudzały niepokój u mieszkańców. Na miejsce przybył właściciel zwierząt. 64-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości oświadczył, że byki zniszczyły ogrodzenie i wydostały się na zewnątrz. Zdarzyło się to po raz pierwszy. Uciekinierzy po samodzielnym zwiedzaniu okolicy już pod opieką właściciela i policyjnej eskorty, szczęśliwie wrócili do zagrody. Policjanci zalecili wzmocnić ogrodzenie. Właściciel został pouczony o ewentualnym toku postępowania - informuje sierżant sztabowy Katarzyna Biniaszczyk, oficer prasowy zduńskowolskiej policji