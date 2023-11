Nietrzeźwy kierujący zamknął się w samochodzie i nie chciał wyjść

Mężczyzna wysiadł z auta, zachwiał się i miał problemy z utrzymaniem równowagi. Podeszli do niego idący chodnikiem świadkowie i zaczęli rozmawiać. Tłumaczył się im, że kupił auto wczoraj i nie panuje jeszcze nad nim. Świadkowie natychmiast zareagowali. Zadzwonili na numer alarmowy 112 i uniemożliwili pijanemu kierującemu, by ponownie wyjechał na ulicę.

33-latek zaskoczony reakcją przechodniów, wsiadł do samochodu, zamknął się od wewnątrz i nie chciał z niego wysiąść. Zrobił to dopiero jak przyjechali policjanci. Badanie trzeźwości wykazało, że miał 2 promile alkoholu w organizmie oraz brak uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Musi się liczyć ze znacznymi konsekwencjami swojego zachowania. Grozi mu wysoka grzywna oraz kara pozbawienia wolności do 3 lat.