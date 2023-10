Straż Miejska zyskuje dodatkowe uprawnienia ZDJĘCIA

To oznacza, że od 20 października również Straż Miejska w Zduńskiej Woli będzie miała dodatkowe uprawnienia do karania poruszających się po drogach publicznych.

Jutro, 20 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Strażnicy miejscy będą mogli karać rowerzystów

Zgodnie z nowym rozporządzeniem strażnicy miejscy będą mogli ukarać mandatem osoby jeżdżące rowerem albo hulajnogą po drodze przeznaczonej tylko dla pieszych.

Strażnicy zyskają możliwość karania za przewinienia z art. 86b kodeksu wykroczeń, które dotyczą nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu i inne wykroczenia naruszające pierwszeństwo pieszego. W tym wypadku chodzi o przepis mówiący, że karze grzywny albo karze nagany podlega prowadzący inny pojazd, gdy narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych. W praktyce dotyczy to jadących rowerem lub hulajnogą. Osoba poruszająca się takim pojazdem powinna przeprowadzić go przez przejście dla pieszych. Inaczej naraża się na mandat w wysokości do 100 zł.