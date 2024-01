Będzie można dostać dotacje na remonty zabytków z Urzędu Miasta Zduńska Wola ZDJĘCIA

Będzie można starać się o miejską dotację na renowację zabytków. Kwota, o jaką mogą starać się właściciele nieruchomości wpisanych do gminnego rejestru zabytków wynosi maksymalnie 30 tys. zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane. Muszą zostać one wykonane najpóźniej do 30 listopada 2024 roku.

Składanie wniosków wystartuje 1 lutego i potrwa do 30 września. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta przy ulicy Stefana Złotnickiego 12, w poniedziałki w godz. 7:30-17:00, oraz wtorki – piątki w godz. 7:30-15:30.

Masz więcej pytań? Chętnie pomożemy! Pracownicy Biura Strategii i Rozwoju Miasta obsługują mieszkańców od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30. Możesz skontaktować się telefonie: 43 825 02 00 lub e-mailowo: [email protected] - informują pracownicy Urzędu Miasta Zduńska Wola

