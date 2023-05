Biblioteka pedagogiczna w Zduńskiej Woli i jej Tydzień Bibliotek ZDJĘCIA

Tadeusz Zawadowski - poeta, redaktor, krytyk literacki, laureat wielu nagród oraz współtwórca Klubu Literackiego Topola przeniósł uczniów II klasy Technikum Logistyczno-Ekonomicznego ZSZ nr 1 w Zduńskiej Woli w świat swojej poezji.

Czytając wiersze autor wplatał wątki autobiograficzne opowiadając o tym co Go zainspirowało do ich napisania. Poezja Tadeusza Zawadowskiego nacechowana jest osobistymi wspomnieniami oraz żalem nad utraconym światem dzieciństwa. Poprzez swoje refleksje Autor starał się skłonić uczestników spotkania do zatrzymania się na chwilę w życiowym pędzie i wsłuchania we własną naturę