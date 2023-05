Biblioteka w Zduńskiej Woli nominowana do nagrody IDOL, za działania na rzecz osób niepełnosprawnych. ZDJĘCIA

Statuetki IDOL są przyznawane od roku 2007 w czasie Konferencji REHA FOR THE BLIND IN POLAND. Nagroda skierowana jest do tych, którzy w swoim życiu kierują się dobrem dla drugiego człowieka, a ich działania skierowane są w stronę środowiska niewidomych. Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała taką nagrodę w 2019 roku w kategorii placówka oświatowa w województwie łódzkim.

W tym roku zduńskowolska książnica ma szansę powtórzyć ten sukces. Do nagrody IDOL została nominowana ponieważ, jak czytamy w uzasadnieniu: "od wielu lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz aktywizuje ich środowisko poprzez szereg działań kulturalno-artystycznych".

W zduńskowolskiej bibliotece jest czytak, który umożliwia osobom niewidomym i niedowidzącym słuchanie wybranych pozycji. Książnica dysponuje ponad 3,3 tysiącami cyfrowych książek mówionych.

Zduńskowolska biblioteka od kilku lat współpracuje z Polskim Związkiem Niewidomych i wspólnie z PZN realizuje różne projekty, m.in. warsztaty czy wycieczki krajoznawcze i związane z poznawaniem sztuki dla osób niewidomych i niedowidzących. W ciągu ostatniego roku zorganizowane zostały m.in. pokazy filmów z audiodeskrypcją, warsztaty tworzenia lalek czy wycieczki do muzeów.

Do tego, by biblioteka miejska w Zduńskiej Woli zdobyła IDOL-a może przyczynić się każdy. Wystarczy oddać głos na stronie internetowej organizatora konkursu. Link do głosowania tutaj: idol