Jazzowa Jazda po Łódzkiem z Markiem Kądzielą zawita do Zduńskiej Woli ZDJĘCIA, PLAKATY

Jazzowa jazda to cykl ciekawych wykładów i koncertów wprowadzających słuchaczy w tajniki muzyki improwizowanej.

Chcemy pokazać jak wielki potencjał i radość tworzenia niesie ze sobą muzyka jazzowa. Jazz jest sztuką interakcji, zarówno tej zespołowej, ale szczególnie tej interakcji z słuchaczem. Zaprosimy uczestników do muzycznego warsztatu jazzowego. Wyjaśnimy, co w tym jazzie się w ogóle dzieje, na co skierować nasze uszy i jak powinniśmy słuchać jazzu żeby czerpać radość – podkreślają organizatorzy z Łódzkiego Domu Kultury.