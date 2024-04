Prasówka z całego tygodnia 21.04.2024 w Zduńskiej Woli. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Na dzień otwarty zaprosiło Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Zduńskiej Woli. Połączono go z warsztatami ceramiki. Szkoła rozpoczęła właśnie nabór do klas pierwszych.

Tygodniowa prasówka 21.04.2024: 14.04-20.04.2024 Zduńska Wola: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Zduńskiej Woli. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W dzisiejszy sobotni wieczór będzie okazja, by dopingować kolejnego młodego i utalentowanego wokalistę z naszego regionu, który podbija telewizyjny show The Voice Kids. Natan Gryga, który zadebiutował z sukcesem w programie trafiając do drużyny Nataszy Urbańskiej, dzisiaj zmierzy się w muzycznej bitwie. 11-latek zachęca fanów do kibicowania.